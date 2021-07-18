昨日也有民眾擅闖「禁止進入之區域」遭員警當場開單。（保七總隊提供／張妍溱南投傳真）

微解封周末，南投合歡山武嶺停車場，連2日車潮人潮不斷，18日上午傳出有民眾5人攀爬武嶺停車場旁山壁，驚險景象叫人捏一把冷汗，違規闖入的民眾指稱，不知道山壁是禁區，經警方勸阻並開出勸導單，警方表示，擅自進入公告禁止進入之區域，將依國家公園法第13條第8項裁罰1500到3000元罰鍰。

保七總隊指出，來自台中市1家5口的民眾，2名家長帶著3名國、高中生兒女，自合歡山主峰上山賞景，下山時卻誤爬武嶺停車場旁山壁，後來發現走錯路徑，又見到員警吹哨制止，1家人相當緊張，員警擔心他們發生意外，指引順利下山。

保七總隊表示，1家人稱微解封，當天到南投海拔3275公尺的合歡山武嶺出遊，武嶺亭1次僅18人進入很難排，於是1家人先走主峰觀山景，因路況不熟才從山壁小徑欲下到停車場，不知道攀爬山壁是違法行為。

保七總隊表示，自5月19日疫情3級警戒以來，針對民眾在管轄區域內違規行為，已舉發違反國家公園法547件、違規停車478件、違反傳染病防治法共18件；另勸離遊客離開有577件928人、車輛175輛。

保七總隊提醒，全國疫情仍在3級警戒狀態，微解封仍要遵守相關防疫規定；近日合歡山路段部分容易回堵壅塞路段，如武嶺停車塲附近，加派遣警力即時管制疏導，配合管理處管制停車數量，均已回復正常車流。

保七總隊呼籲，國家公園風景區未開放公告區域若擅自進入，可依國家公園法第13條第8項「擅自進入公告禁止進入之區域，裁罰1500到3000元罰鍰。」，相關規定可上太魯閣國家公園管理處官網查詢。