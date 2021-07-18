為服務上班族也能利用下班時段打疫苗，台南市長黃偉哲今天宣布，27日起將啟用位於南區黃金海岸船屋的夜間施打站，下午4點到晚上8點幫民眾接種。

衛生局長許以霖表示，台南市目前各注射站，部分診所都有提供晚間注射時段，但市府也持續努力增設特色施打站，27日則新增南區黃金海岸船屋注射站，每天可打500人。黃偉哲說，下班後去打疫苗，打完疫苗還可以散步看海景。另外，24日後也將新增麻豆區總爺藝文中心及佳里區蕭(土龍)文化園區2個大型站。

公費疫苗第2輪預約接種16日開打，台南市16、17日2日共2萬6648人施打AZ疫苗；目前全市已施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。

另外，統計至17日，台南市65歲以上長者接種率 57.81％；50至64歲長者接種率10.66％；50歲以上長者接種率30.89％。各接種站(東區復興國中、永康區永仁高中、白河區白河里活動中心、玉井區青果市場停車場)報到率皆9成以上。