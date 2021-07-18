苗栗縣2021年夏季東方美人茶比賽18日在頭份市農會舉行評選，由前茶改場長陳國任團隊協助評選。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年夏季東方美人茶比賽18日在頭份市農會舉行評選，考量疫情評選全部過程採線上直播。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年夏季東方美人茶比賽18日在頭份市農會舉行評選，考量疫情評選全部過程採線上直播。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年夏季東方美人茶比賽，評審反覆審選最後才選出特等獎。（謝明俊攝）

苗栗縣政府農業處代處長陳樹義等人展示今年比賽特等獎等前3名。（謝明俊攝）

苗栗縣東方美人茶比賽，苗栗縣政府農業處代處長陳樹義宣布特等獎得主為頭份市鄧智先

苗栗縣夏季東方美人茶比賽，17、18日連續2天在頭份市農會展開評選，考量到疫情，頭份市農會首創線上直播評選過程。今年夏季東方美人茶受到旱災影響，產量略有影響，但獨有蜜香風味仍然不減，今年參賽的共有346點，經過前茶改場長陳國任率領團體歷經2天嚴格審評後，頭份市鄧國權茶園第2代鄧智先拿下特等獎。

苗栗縣從去年下半年開始至今年5月底前，出現持續近1年的乾旱，縱然是耐旱性強的茶樹，也不敵長期的乾旱，包括頭份市興隆里、苗栗市八甲等多個地區茶園出現大批茶樹死亡現象，影響到今年夏季東方美人茶的產量。加上後來的疫情警戒提升至3級，也使得今年夏季東方美人茶的比賽時間延後。

負責今年總評審的前茶改場長陳國任表示，今年苗栗縣的東方美人茶在千辛萬苦中隆重上演，大致上還是保有相當的水準，東方美人茶是客家人的榮耀，製茶技術層面是很高的，原料茶葉是最重要的課題，是看天吃飯，偏偏今年遇到旱災，所以在栽培技術上要注意2點，1是保持土壤適度的含水量，使用滴灌方式或是以稻草覆蓋土面，減少蒸發，保持適當水分，供茶樹吸收，以此提供給茶農參考。

頭份市農會主辦苗栗縣夏季東方美人茶比賽，為考量到疫情群聚限制，頭農首創以線上全程直播評選過程。今年參加比賽共有346點，比賽結果是由頭份市鄧國權茶園第2代鄧智先奪下特等獎，其次是銅鑼鄉韓順雄一口氣拿走頭等1至頭等3等3座大獎。頒獎典禮則待解封後擇期舉行。

苗栗縣2021年夏季東方美人茶比賽，前茶改場長陳國任宣布頭等獎得主