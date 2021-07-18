臉書粉絲社團「聲量看政治」依疫情期間的即時新聞社群聲量分析，比較國民黨35名政治人物聲量，新北市長侯友宜聲量衝第一，對此，侯友宜今表示，在防疫期間大家一起團結面對，齊力做好防疫，好好做事，聲量跟防疫無關，希望市民趕快回到正常生活。

「聲量看政治」從5月10日至今，依疫情期間即時新聞社群聲量，分析國民黨35位政治人物的聲量排名，侯友宜聲量34.89％，是國民黨政治人物疫情期間聲量第一名；第二名是台中市長盧秀燕聲量5.66％；第三名是前高雄市長韓國瑜4.81％。