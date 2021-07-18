綠委王定宇今日於臉書轉錄引用國防研究院與資策會的報告並表示，PTT不僅佈滿柯文哲網軍，還有許多對岸對台的認知作戰。民眾黨立委高虹安認為，這樣的判讀像是「誅心」之論，似乎把所有「批評政府」的人通歸類成「對岸同路人」，而且近年的證據顯示，綠營假帳號、分身帳號，才是PTT的大宗。

國防研究院與資策會聯合出版了《激化情緒對立的口水戰：PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析》報告，內容提到，這次研究共篩選出47個PTT活躍帳號，其立場與對岸對台政治宣傳立場高度相符，包括「讚揚中國防疫措施」、「排他性描述／給我上海復星BNT」、「抨擊國產疫苗」等6種樣態。

高虹安指出，PTT或是台灣民眾愛用的各種社群網站上，有著境外和境內的各種「非天然帳號」，早已不是新聞。而這份報告以量化的方式論證他們標示出來的帳號的發文結構，固然很好，但很奇怪的是，似乎把所有「批評政府」的言論都自動歸類為「中共對台政治宣傳」高度相符，好像暗示這些人通通都是「同路人」或甚至「中共」本身？

高虹安說，王定宇說八卦板上有很多品質不佳的言論，這連八卦板鄉民都自己能夠同意，但直接連接到這些言論是由柯文哲網軍或中共認知戰生產，那就讓人覺得莫名奇妙了，過去幾年已經很多證據顯示偏綠營的假帳號、分身帳號、反串帳號才是八卦板的大宗。

高虹安表示，PTT開發者杜奕瑾的政治傾向，PTT的鄉民都很清楚，行政院政委唐鳳也是資深鄉民，如果八卦板真的如此群魔亂舞，相信早就可以找到更多明確證據，證明這個站已經假帳號多過真帳號，而且都還是中共和在野黨的假帳號，不需要靠這種看似爬梳數據，實際只分析自己想要的結論的報告。