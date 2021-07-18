新北市今（18日）公布新增7例本土案例，新北市長侯友宜主持防疫會議表示，雖然只是微解封，本周六（17日）交通量相較於上周六平均都上升10多％，以台鐵增加最多。

侯友宜說，道路增加1％、捷運增加13％、輕軌增加12％、YouBike增加13％、台鐵增加18％、臨停增加14％，平均都上升10多％，代表市民慢慢增加活動，不過還是提醒以防疫為最大優先。

侯友宜表示，今視察金山第一市場，實聯制、出入口管制等做得非常好，民眾相當配合，金山老街人潮不多，都在可以控制範圍內，感謝市民配合。