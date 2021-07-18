東京奧運會開幕前夕，中國駐日大使孔鉉佑表示，本屆東京奧運會對中國而言不僅是競技場，還是一個重要的宣講台，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推薦明年舉辦的北京冬奧。

孔鉉佑接受央視專訪，對於即將舉行的東京奧運會，他用三個關鍵詞表達看法。

他稱，第一點是「抗疫」，他說，東京奧運會的口號是「激情相聚」，代表了疫情之下國際社會的一種期待。第二「團結」，北京明年初將舉辦冬季奧運會，希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。

第三為「可持續」，東京奧運確定的辦會方針就是簡約，強調奧林匹克事業的可持續性。

孔鉉佑又指，賽場之外，中方也會以多種方式，全方位參與東京奧運會，一批中國企業成為東京奧運會和各國奧運代表團的贊助商，大量奧運相關體育器材，包括和奧運有關的周邊產品是「中國製造」。

他並稱，本屆東京奧運會對中國而言不僅是競技場，他認為還是一個重要的宣講台，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。