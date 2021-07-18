一名年約60多歲飛行傘玩家17日於新北市萬里區飛行傘俱樂部降落時，疑因降落失敗從飛行傘上墜落，警、消獲報抵達時男子已無生命跡象，但俱樂部去年就已被勒令停業，新北市長侯友宜說，已依業務過失致死罪嫌將業者送辦，提醒業者「不能飛就是不能飛、不要再三挑戰公權力」。

侯友宜表示，對於屢次違規業者市府一定採取重罰，將依違反都市計畫法、消保法連續處罰，重申面對這些屢屢不遵守規定的業者，市府絕對會採取更嚴格方式處罰面對。