勒令停業飛行傘業者放飛釀1死 侯友宜：業務過失致死送辦 16:302021/07/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名年約60多歲飛行傘玩家17日下午1時許，疑因降落失敗從飛行傘上墜落，警、消獲報抵達時男子已無生命跡象。（圖/葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名年約60多歲飛行傘玩家17日於新北市萬里區飛行傘俱樂部降落時，疑因降落失敗從飛行傘上墜落，警、消獲報抵達時男子已無生命跡象，但俱樂部去年就已被勒令停業，新北市長侯友宜說，已依業務過失致死罪嫌將業者送辦，提醒業者「不能飛就是不能飛、不要再三挑戰公權力」。 侯友宜表示，對於屢次違規業者市府一定採取重罰，將依違反都市計畫法、消保法連續處罰，重申面對這些屢屢不遵守規定的業者，市府絕對會採取更嚴格方式處罰面對。 嚴防走私成國門漏洞 侯友宜：應比照入境普篩標準 新北＋7這區1人最危險 侯友宜：家人眾多仍在疫調 #業者 #飛行傘 #勒令停業 #侯友宜 #重罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬里飛行傘玩家降落失敗墜落 命危送醫急救 14:282021/07/17 社會 防疫優先 新北不開放老街飲食及野餐 15:582021/07/18 生活 業者違法經營 飛行傘玩家墜落亡 04:102021/07/18 社會新聞 柯示警 一放鬆個案數就會飆回去 04:102021/07/18 焦點要聞 北市清零 要連續28天0確診才算數 04:102021/07/18 焦點要聞 未戴口罩、違規群聚等 中市取締848件處罰上千萬 09:382021/07/18 社會 防走私成防疫漏洞 侯友宜呼籲嚴格標準入境普篩 12:272021/07/18 生活 微解封首個周末 民眾外出沒戴口罩新北開罰29件 15:432021/07/18 社會 北市增5例確診 分佈內湖、松山、信義 16:142021/07/18 生活 觀察者網》人間正道是滄桑（張維為、孫文廣） 17:312021/07/18 海納百川 7月26日後降級 侯友宜：自己也樂見 10:492021/07/18 生活 社會熱門新聞 意外輾死愛女 職軍父床榻前見遺體淚崩 - 社會 三重男車禍傷腳沒工作鬱悶 停車場輕生妻見屍痛哭 - 社會 15樓高金門大橋驚現「大蛇王」 3公尺緬甸蟒落海後變一個樣 - 社會 外送員打翻玉米濃湯 正妹取餐大驚：被加倍奉還 - 社會 到女友家睡覺 她妹妹不穿內衣鑽進被子 男羞喊：看到了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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