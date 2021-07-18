台南市將軍區17日傍晚發生一件父親開車意外輾死1歲半愛女的憾事，戴姓女童徹夜搶救無效宣告死亡，同為職軍的父母18日下午到台南市立殯儀館陪同檢察官相驗，床榻前見愛女遺體，兩夫妻難忍悲痛淚崩。

37歲戴姓男子在台中清泉崗基地任職空軍士官長，妻子在台東空軍擔任少校，兩人生下2子1女，3個小孩平常安置在台南，由親友代為照顧，兩夫妻每逢假日就回台南，將小孩接回將軍區老家團聚，共享天倫樂。

1歲7個月的戴女是兩夫妻生下的么女，女童生性黏人，受父親疼愛，戴父17日傍晚開著休旅車外出買東西，回家停車時，未料小女孩跑到汽車前方的視覺死角，戴父未發現，持續往前行駛，竟意外輾斃愛女。

醫院急救時，戴女一度宣告死亡，戴父不願放棄要求再施救，直到18日11時許急救無效，他一度向友人表示「我很痛苦」。

戴姓夫婦一夜未眠，18日下午到台南市立殯儀館陪檢察官與法醫相驗女兒遺體，軍中同事都到場陪同，面對詢問意外事件的心情，戴父難受的無法言語，閉起眼睛直搖頭。

戴姓夫妻在解剖室內的床榻上看見愛女遺體時，再也難忍悲痛情緒，一度淚崩，戴父紅著眼眶皺眉強忍，一度轉身離開床榻，兩夫妻傷心令同事動容，在兩人步出解剖室後上前安慰。檢察官簡單偵訊戴姓夫妻後，即搭車離去。