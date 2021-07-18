彰化縣喜迎連續第2天「嘉玲」，疫情相較趨緩穩定，對於外出禁止飲食等相關防疫規定也逐漸放寬，目前縣府力拼疫苗施打率，19日開始為縣內國中小教職員施打疫苗，首批7384人預計22日前打完，一般預約民眾也貼心家開業診，讓民眾下班就能到醫院施打疫苗，全力衝刺疫苗施打率。

彰化縣65歲以上長者平均接種率已達到68.77，後面中央第二輪開放預約人次4萬5594人，7月16至18日累積719場次，施打人數來到2萬4944人，後續也持續為民眾施打中，除了27站快打站外，平常日夜診達到181診次，假日診也有281診次，要讓民眾可以最快的速度施打到疫苗。

王惠美說，疫情控制趨緩下來，再來戰場就是放在疫苗施打率，19日起開始為縣內國中小教職員施打中央分配的第一批次疫苗，第二批次將是中央撥交後，再通知安排施打，原則上依照中央宣布，縣內高中以下教職員工都會在開學前完成施打，補習班則須配合登記造冊後，提交中央審查。

葉彥伯表示，目前全縣一共有709家的超商、藥局可以預約疫苗施打，呼籲民眾只要開放登記就應該要登記，盡快達到666原則，包含65歲以上、高風險家戶及高風險機構職場都要有60％以上接種率，最後希望能夠盡速完成縣內18歲以上人口疫苗覆蓋率達到25％以上，提升族群免疫力。