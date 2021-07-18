外來種「魚虎」侵入日月潭，因成魚凶猛，攻擊經濟魚種，漁民憂恐危及生態環境，7月正值「魚虎」繁殖季，湖畔經常出現紅色一片、成群「魚虎」幼苗浮水面，南投縣農業處防治，啟動「魚虎捕撈計畫」，在其棲息、活動水域，採電撈及圍捕方式並進，一網打盡。

「幼魚虎」色彩鮮艷，成魚則是灰黑色外觀，體積大且凶猛，獵食台灣本土魚蝦，影響生態環境，進入繁殖季節，日月潭湖畔四處可見「魚虎球」的蹤跡。

南投縣農業處指出，「魚虎捕撈計畫」包括「魚虎」繁殖季節、出現「魚球」的時間，以「電撈」作業進行防治，從去年迄今捕獲逾8千多尾，將陸續推動並滾動式檢討，維護日月潭原本的生態環境。

南投縣農業處指出，今年5月開始就有漁民向農業處通報，母魚帶小魚形成「魚球」進行圍捕，並將「魚虎」捕撈上岸；7月正值繁殖期，「母魚」為保護幼苗，有時躲藏較深的水域，船隻不易靠近，影響捕撈作業，只待寬廣水域活動時再圍捕。

南投縣農業處表示，以「電撈」作業進行獵捕「魚虎」引發民眾議論，恐影響同水域魚類，因日月潭水域的魚種大多分佈在潭中央，「魚虎」大多停留在潭畔，所以目前「電撈」作業不易影響其他魚類。