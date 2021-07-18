西非國家馬利的武裝部隊指出，西南部飽受戰爭蹂躪的沙赫爾（Sahel）地區一處工地今天遇襲，3名中國公民和2名茅利塔尼亞人被綁架。

法新社報導，馬利軍方在社群媒體表示，武裝分子攻擊距離西南部城鎮卡瓦拉（Kwala）55公里的一處營建工地，搶走5輛卡車，並擄走人質。

軍方表示，武裝分子還破壞中國海外工程有限責任公司（Covec）和茅利塔尼亞修路業者ATTM所擁有的起重機、傾卸卡車等裝備。

要求匿名的馬利軍方官員表示，綁票受害者在這個地區修建道路，「我們的優先要務是讓所有人質獲釋」。

茅利塔尼亞媒體「新聞報」（Al-Akhbar）報導，持槍歹徒騎機車前來襲擊工地，燒毀設備、油箱，最後擄走人質。

法新社無法獨立證實這項說法。

馬利一直苦於控制境內伊斯蘭激進分子，這群伊斯蘭激進分子2012年於北部發跡，接著擴散至馬利中部，以及鄰國布吉納法索和尼日。

至今有數千人慘遭殺害，成千上萬人逃離家園，對全球最赤貧國家之一馬利的經濟影響更是難以言喻。

綁架案在馬利屢見不顯，受害者有馬利人也有外國人，像是法國記者杜布瓦（Olivier Dubois）4月8日就在馬利北部被擄。