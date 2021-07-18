韓國人氣綜藝節目《認識的哥哥》本週邀請到元祖韓流偶像團體Baby V.O.X簡美妍、尹恩惠和神話的前進、Andy四人上節目暢談出道以來的故事，其中最受眾人矚目的當屬尹恩惠當年與金鍾國、朱智勛的緋聞，她大方談起當年往事，更透露姜鎬童曾提過要是2人結婚將送上1000萬（約台幣30萬元）禮金。

15歲以新成員加入Baby V.O.X的尹恩惠，在離開團體後陸續以《宮》、《咖啡王子一號店》、《想你》等戲劇作品獲得大眾肯定，簡美妍更稱讚她是「哭戲最美的女演員」。綜藝方面，她2005在《X-Man》與金鍾國「Love Line」互動， 2人因「當然啦」遊戲引發外界熱議，尹恩惠坦言那時年僅22歲的確曾有心動的感覺，就連自己的父母都因此感到開心，徐章焄好奇尹恩惠被問過多少次「真的在一起嗎」，她嘆口氣說：「就跟你被勸說『去打籃球吧』差不多的次數」，機智回答讓眾人秒懂、拍手叫好。

2006年與朱智勛拍攝《宮》，爆棚的CP感同樣使大眾印象深刻，時隔15年道出「明洞街頭吻戲」名場面的秘密，2人接受指令要在人來人往的大街上以「皇太子」、「太子妃」身分熱吻，同為新人的尹恩惠、朱智勛感到十分緊張，尹恩惠表示路上行人都不是臨演，全部都是真的路人，還有人拿起手機拍照，在播出前一兩週期間有關尹恩惠、朱智勛交往傳聞甚囂塵上，火爆的討論熱度也成功將《宮》推向人氣高峰。

出道23年成為韓國史上最長壽偶像團體的神話，今年卻因隊長Eric（文晸赫）和金烔完吵架事件引發「解散危機」，老么Andy在節目上吐露心聲，沒有使用社群軟體的他事發當時電話接到手軟，媒體、經紀公司等所有人都打來問詳情，即使給鬧彆扭的2位成員彼此聯絡的方法，依舊無法解決，只好約出來當面談，經過了解才發現多年累積的諸多小事造成彼此的誤解幸好第二天透過充分溝通而解決。

前進也提到明明就有群組聊天室，一通電話或訊息就能搞定的事，非得要在社群平台發言，事情發酵到引來外界的關切，語重心長地說「SNS中毒是很恐怖的啦」，身為最重要調解者也是受害者的Andy，事後對2位哥哥說：「一人挨我一拳吧，為什麼要讓弟弟們這麼辛苦啊」。節目每週日在bilibili、friDay影音、愛奇藝國際站上架更新。