新北市衛生局公布18日確診者足跡，個案15466，7月12日下午1時25分到2時15分到新莊體育館；個案15501，7月16日下午4時到4時20分到過五股黃昏市場；個案15503，7月9日下午4時到4時15分到過五淡水三友黃昏市場。

新北市衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測若出現發、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配醫用口罩盡速就近指定社區探檢院所就醫不得搭乘大眾運輸就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類症狀。