屏東「牡丹灣villa」被爆有違規群聚用餐行為，其中行政院南部辦公室執行長陳政聞也在場，議員王鴻薇痛批，身為政院高層的陳政聞知法犯法應下台。

王鴻薇指出，這其中不但違反防疫規定「餐廳禁止內用」、「室內五人」，屏東縣政府也證實此事，也要有所懲處。但陳政聞仍然辯稱，群聚用餐時他沒有參與，媒體關切是否保留當時的監視器影像畫面？對此，業者低調回應「沒有存檔」。

王鴻薇指出，這在其他國家，陳政聞早就炸鍋了，約旦時任內政部長和時任司法部長因被揭發出席一個9人飯局，違反最多只能6人聚餐的規定，以及出席一個超出20人限制的活動，雙雙辭職。

王鴻薇表示，英國時任衛生大臣被揭發與女顧問在辦公室擁吻，違反要與非同住者保持兩米社交距離的規定，最終辭職。同樣是英國蘇格蘭時任首席醫療官被發現違反禁足令也辭職。新西蘭時任衛生部長David Clark因帶家人到海灘違反禁足令而辭職。

王鴻薇痛批，身為政院高層的陳政聞，在全民防疫，民眾苦撐待解的時刻，如此不自愛，聚眾笙歌，知法犯法，應該負上責任，知所進退。