王牌經紀人孫德榮捧紅了無數當紅藝人，在演藝圈佔有一席之地，日前他和殯葬業者小冬瓜拍片，提到了自己的後事希望好友于美人能幫忙處理，更表示早就選好遺照，傾向不布置靈堂，還點名羅志祥（小豬）必須到場，更提到自己罹癌後的生活改變。

孫德榮在2014年罹患膀胱癌，日前他在直播中透露，「開刀後半年復健時，每天要走2小時的路，因為我的膀胱是大腸做的，我是擷取50公分大腸，泌尿科醫生做成一個囊、儲藏尿意的地方，因畢竟是大腸，大腸會分泌大腸液讓大家便便時比較順暢，所以永遠會分泌大腸液」，剛開始不習慣十分辛苦。

孫德榮表示，因為膀胱的容量只有200多C.C，他1個多小時就要上廁所一次，因此復健時都一定要在有廁所的路線上，更有長達半年時間都必須帶著尿袋，不能去看電影院或演唱會，「人不能心存僥倖，想說到酒店只要30分鐘不小便，結果高速公路大塞車，我有次真的是停在路邊小便，因為沒辦法控制。」

孫德榮提及自己罹癌後的生活變化。（圖／翻攝自孫腫來了YouTube）

由於必須避免腎衰竭，孫德榮得常補充水分，又無法憋尿，甚至影響到他的睡眠狀態，「小便對我來說是大事，我要用腹部壓力把尿液擠出來，擠出來後我頭腦就清醒了。」他現在需要開會都會先解決如廁需求，避免發生中途離席的狀況，他也特別感謝親友和粉絲的照片，會幫忙注意、照顧他的情況，讓他十分感動。