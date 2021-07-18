台中市衛生局長曾梓展說，往前回溯家教男確診兩周前，他人在雙北，研判在北部被感染回到台中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市一名確診家教男，6月24日到30日足跡遍布台北和新北9個行政區，但家教男隱匿不吐實，動用警政系統查出他曾在雙北趴趴走，7月12日確診後，往前回溯兩周他人在雙北，研判在北部被感染回到台中，憂心傳播鏈擴大，成為雙北、台中、彰化全面警戒的超級地雷。

家教男引發確診傳播危機，台中市長盧秀燕今日在防疫記者會表示，中部地區這個跨縣市的特殊社交圈，人際往來非常密切而且複雜，台中市府對該社交圈高度重視，台中市流行疫情指揮中心持續追蹤和疫調。

盧秀燕表示，家教男傳播鏈到現在為止，造成4人確診，研判這個特殊的社交圈，有高度傳染的風險，為圍堵疫情，台中市流行疫情指揮中心鍥而不捨，抽絲剝繭，到現在為止，都還在持續的疫調跟追蹤。

鎖定家教男的足跡、時間表以及疫情熱點，他曾到過台北市中正區、中山區、松山區、萬華區、北投區、大同區、信義區，新北市板橋區、中和區。

衛生局長曾梓展表示，家教男6月24日以後停止在台中市家教工作，回到北部出入地點很多，包括中正、中山、北投、萬華等區域都有，匡列61名接觸者，台北市和新北市衛生局還在追蹤檢驗中。

家教男共計住過五家旅館，接觸的旅館員工與房客檢驗是陰性，但其中61名接觸匡列者中，還有3人尚在化驗當中。

曾梓展表示，家教男7月12日確診，傳染性比較微弱，但他的血清抗體驗出為急性期，判斷7月12日確診，往前回溯兩周，他剛好在雙北，所以大概在這時間被感染，在北部被感染後才回到台中。

對外界質疑家教男住過的旅館，為何不公布旅館名稱，曾梓展表示，以防疫的觀點，確定飯店能夠匡列其員工、房客，誠實告知、檢測為陰性，可以不必公布旅館名稱，市府也會積極清消，匡列員工做採檢、隔離等措施。

家教男共計就接觸61人，已有3人是陽性確診，其他人都是陰性，由於家教男有隱匿不實，衛生局強調，會再針對家教男接觸者追蹤持續匡列，追查是不是還有其他人。