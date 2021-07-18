新北市今（18日）公布新增7例本土案例，新北市長侯友宜主持防疫會議表示，防疫基金共獲贈4億7058萬3612元，核定11個局處執行42個計畫，目前已經執行2億2348萬3163元，受益人次36萬8935人次。

侯友宜說，防疫基金公開透明，隨時向市民報告，共獲贈4億7058萬3612元，核定11個局處執行42個計畫，已匡列使用3億1464萬5402元，已經執行2億2348萬3163元，受益人次36萬8935人次，各項計畫持續執行中，執行率達71％。

此外，防疫基金使用4大原則，包含協助受疫情影響的弱勢家庭與族群、慰助染疫市民、支援防疫相關工作、支持防疫人員執行防疫業務；防疫基金規畫使用比例，協助受疫情影響的弱勢家庭與族群占40％，支援防疫相關工作占41％，支持防疫人員執行防疫業務占19％。

「感謝您的參與，串聯無數愛的循環！」侯友宜說，防疫基金2021年共獲得2979筆捐贈，從大企業家到一般民眾、小學生到高齡長者，大家用愛行動，串聯彼此的心，共同對抗疫情，並深深鼓舞一線防疫人員。