大陸一款app「微信自動搶紅包」標榜可以讓用戶在使用微信的情況下，自動搶到微信紅包，擁有6700萬次高下載量。不過，該app的開發和營運方「掌上遠景公司」和「卓易訊暢公司」，被微信開發者和營運者騰訊科技公司、騰訊計算機公司以不正當競爭為由訴至北京知識產權法院。近日，該案一審宣判，法院認定掌上遠景公司構成不正當競爭，判決其賠償兩原告經濟損失450萬元及合理支出約25.4萬元（人民幣，下同）。

北京知識產權法院認為，掌上遠景公司開發並宣傳、運營涉案app行為應屬不正當競爭行為。卓易訊暢公司為app營運平台，提供資訊存儲空間服務，涉案app由掌上遠景公司自行上傳並發布，卓易訊暢公司並未宣傳涉案app，並無證據證明卓易訊暢公司存在幫助他人實施不正當競爭行為的主觀意圖，不構成不正當競爭。

據法院說明指出，該公司涉案行為自2016年1月持續至審理期間，涵蓋時間長，下載量、用戶規模較大。涉案app在OPPO軟件商店、PP助手、豌豆莢、華為應用市場、百度手機助手、酷派應用商店等安卓應用軟體平台的下載量總計超過6747.6萬次。掌上遠景公司曾宣傳該app累計用戶達2000萬，榮獲大陸開發者百強app稱號。

最終，北京知識產權法院判決掌上遠景公司賠償二原告經濟損失450萬元及合理支出約25.4萬元。雙方當事人均未提出上訴，目前該案已生效。