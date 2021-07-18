中央疫情指揮中心13日起微解封，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，卻被爆微解封首日在「牡丹灣villa」違規群聚用餐；陳政聞今天(18日)對此表示，當天確實在牡丹灣，他是帶妻小去度假，但並沒群聚用餐，他也不是活動主辦人。屏東縣政府目前已對「牡丹灣villa」開出告發單。前民進黨立委郭正亮則直言，眼看三級警戒就快解封了，陳政聞卻這麼忍不住，「太白目了」。

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》表示，據了解，他們是好幾輛車一起去那邊度假，人數最多時有18人吃火鍋，聽說是三天兩夜的行程，牡丹灣villa行情1萬8到2萬7都有，是高級的villa。明明知道群聚超過5人是違規的，而且聽說現場還有4個服務人員，顯然是為他們而開的，隔天本來還有游泳池邊烤肉，被拍到後就臨時取消了。

針對牡丹灣的群聚事件，郭正亮指出，這當然是違規，就照指揮中心的違反例行規定處理，坦白講，陳政聞是政務官，也要照規定來。傳出行政院長蘇貞昌本來要去高雄，氣得把行程取消，因為眼看三級警戒就快解封了，大概下周三或周四就要宣布，卻這麼忍不住，太白目了。

郭正亮指出，因為陳政聞是政務官，有人事去留的問題，就看行政院長蘇貞昌怎麼處理，屏東已經對此事件開罰，行政院應該也會很快。