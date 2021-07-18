連靜雯成為3C達人，線上講課一手包。（楠軒工作室提供）

連靜雯成為3C達人，線上講課一手包。（楠軒工作室提供）

連靜雯在自家頂樓練負重運動。（楠軒工作室提供）

斜槓女王連靜雯在家宅防疫，卻過得相當忙碌，線上直播、線上會議、線上訪問、線上溝通、線上瑜珈、線上活動不斷，每周也準備不同的活動主題，線上活動相當忙碌，鞭策夥伴的同時，連靜雯也卯起來精進自己。本周YouTube影片就紀錄了「斜槓BOSS」在家線上講課的過程，與線上近50位夥伴分享美容與新媒體的科技商機。

連靜雯表示，在疫情期間，自己完全沒有茫然、不知道該怎麼辦的感覺。從宣布三級警戒在家自主防疫開始，她就立刻快速的轉變思維，將所有的會議、溝通、分享會，都改成線上的方式，也不斷學習ZOOM、GOOGLE MEET、雲端等各種方便又快速的功能，可以邊講課邊線上投放投影片，「真的沒有學不會，只是想不想用心去學而已」。以前拍戲時只使用手機的她，現在可以開一台電腦、一台ipad、兩台手機一起線上講課，就連講課內容、投影片也都是自己獨立完成；自己拍小影片，後製音樂、特效、字幕、調光全都難不倒她。

她日前更獨自手包50份小禮物、手寫卡片送給粉絲，雖然這些繁瑣工作都可以請助理代勞，但她說「能自己做我就練習自己做」。若是真的搞不定需要幫忙時，她也不會當伸手牌請別人做好給她，常常打給經紀人第一句話就是「你可以教我那個excel怎麼用嗎？」、「那個表單我要從哪邊去看？」也因為她的好學精神，讓團隊們也都不敢鬆懈。

連靜雯在疫情爆發後每周不間斷線上瑜伽教學，近期因居家運動正夯，四、五年前的瑜伽專欄也被許多網友拿出來重新複習。連靜雯表示，真的很想持續和大家分享瑜伽，無奈前幾年工作太忙，自己練習的時間都不夠了，就沒有持續做瑜伽專欄分享。但現在有了YouTube頻道，她於是重新規劃如何用影片或圖文分享方式，帶領更多想練習的朋友，一起走入瑜伽的世界。此外，她前兩周也剛好收到林又立送來的自家品牌Hyphy的重量手環、彈力繩，常帶著就一個人上頂樓去負重練習，直呼超有感，覺得身體更緊實了。在各方面都如此精進自己，被問到現在最想再精進的，連靜雯直呼：「想學英文！想好好把英文學好！」