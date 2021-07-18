國內新冠肺炎疫情逐漸穩定，可望在26日解除三級警戒，隨著疫苗施打率逐漸提升，家用快篩的普及，許多醫療院所、特定場所都會要求提供快篩證明，彰化縣衛生局再度超前佈署，設置全台首座COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，目前正密集測試中，最快下周就能啟用。
「彰化縣COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站」就設置在衛生局停車場上，分成填表區、報到區、採檢區到等候區等，主要的三大服務目標包括醫療轉介、家用快篩推廣及衛教，還有快篩結果諮詢及記錄等等，試辦階段預計開放每周一至週五下午4點至6點。
葉彥伯表示，目前國內開放讓民眾自行使用家用快篩試劑，但一般民眾可能不夠深入讓檢體產生誤判可能，設置的目的就是希望提供民眾1對1教學，帶領民眾完成操作及檢視檢測結果，除了提供醫療院所轉介公費快篩外，也提供自費快篩服務，目前收費正在研議中，也希望快篩衛教站能盡快與民眾見面。
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