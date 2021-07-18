疫苗是減緩疫情的終極解方，高疫苗施打率可同時防護工作人員與服務對象，提升社福健康防護網，台中市社會局統計指出，托嬰中心人員疫苗施打率達84.6％、老人福利機構附設日照中心人員達100％、身障日間照顧及社區式服務人員達96.8％。其中，工作人員加服務對象施打率更達90.6％，涵蓋率全國第一。

社會局長彭懷真表示，台中市178間托嬰中心1691名工作人員，已有1431人施打疫苗，施打率84.6％；5家老人福利機構附設日照中心，42名工作人員全部施打疫苗，施打率100％。

工作人員施打率超過中央規定的八成，且接種第一劑已滿14天，社會局已輔導機構依照中央指引和檢核表，整備營運空間、人力及每週篩檢計畫等，送社會局核備後儘快提供服務。

依據社家署12日統計數據顯示，台中市身障日間照顧及社區式服務的社工、教保員等920名專業人員已有891人施打疫苗，施打率96.8％；工作人員加上服務對象施打率90.6％，位居全國第一。

社會局強調，因提前調查意願造冊，所以第五類對象開放時，立即能安排至快打站、醫療院所或機構內施打。社會局也盡力協助第五類身障者，如協助調度預約復康巴士接送，加強調查施打意願，持續更新名冊，盡量讓第五類每一位身障者都能接種疫苗。