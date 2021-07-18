Ella（陳嘉樺）最近常在網上分享居家防疫生活，近日她挖出兒時舊照，透露媽媽以前很愛辦選美比賽，她和姐姐們常被打扮一番參賽，笑稱自己曾當選美皇后，一發文立刻勾起大批網友童年回憶，原來不少人小時候都有玩過一樣的遊戲。

Ella在臉書曬出一系列舊照，語帶得意說：「我可是選美皇后」，問大家童年有沒有跟她一樣的經驗，接著表示媽媽以前很愛在家辦選美比賽，甚至一手包辦妝髮、造型和評審的角色，可她們四姐妹都是被迫參賽，現在回想起那段時光，讓Ella忍不住笑說：「居家找樂子應該是遺傳我媽」，更喊話「下一個目標是勁寶」。

Ella和姐姐們小時候被迫參加選美比賽，她還拿下冠軍寶座。（圖／翻攝自臉書）

照片中，Ella和姐姐們頂著濃妝、身穿連身高衩泳衣，打扮相當華麗，除了姐妹們都擁有大長腿吸睛之外，Ella年紀雖然最小，可氣場卻不輸姐姐們，從小就會露出嫵媚眼神盯著鏡頭看，很有明星風範，而當時她奪下第一名登上寶座時，還戴皇冠、拿權杖、披上披風，看來媽媽道具準備得相當齊全。

Ella有趣的童年回憶，吸引不少網友留言「解接從小就走在時尚尖端」、「姊妹堆長大都一定有一樣的畫面！想起自己的都覺得好笑」、「我小時候也拿媽媽的絲巾來玩」、「從小就很會擺pose 那個羽毛皇冠很氣派」、「從小腳都那麼長 太棒了吧」、「當媽的好像都有這愛好」，意外引發熱議。