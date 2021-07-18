20歲吳兆絃是童星出身，她在8歲就出道、與6歲藍愛子組童星組合「大小姐」打開知名度，身為青春美少女的吳兆絃，發文分享高中生活時，卻遭網留言酸：「妳已經老了，相由心生，臉也都變了」，對此，吳兆絃也不客氣回嗆：「關你屁事？不能懷念高中生活？」

8歲就出道的吳兆絃，當年以超萌臉蛋和活力唱跳，累積超夯人氣，而擁有四分之一法國血統的吳兆絃，也從當年稚氣的童星，長大成為20歲的氣質少女一枚，吳兆絃日前在IG曬出高中畢業照，發文懷念高中時期的生活點滴，吳兆絃還自嘲：「高中生活就是要皮」，引發網直呼懷念：「無憂無慮的高中生活」、「青春熱血洋溢」，但卻有網友無端嗆聲：「妳已經老了，相由心生，臉也都變了，別再活在過去了」。

讓吳兆絃忍不住火大回嗆：「關你屁事？不能懷念高中生活？」她暴氣警告對方：「你再騷擾我一次 我就報警 我這都有證據！自己的留言還自己按讚，有夠噁心」，文字之中藏不住怒氣。

吳兆絃怒回網友。（圖／取材自吳兆絃 Instagram）

其實，吳兆絃才收到粉絲轉告，網上有討論她私生活「我還是很難想像，妳私下有一些外界看起來不好的行為」，但粉絲仍語重心長喊話：「希望妳可以讓自己的日子過得有意義且快樂」，對此，吳兆絃也親自回應，她表示，要認識、理解一個人，不是從別人口中得知「我是怎樣的人，我在做什麼事情，我開心、我快樂這樣就好了」，至於網上的流言蜚語，吳兆絃則展現高EQ說：「我真的也只能笑笑看待了」。