新北市今（18日）針對分梯次解封公布最新指引，教育局長張明文表示，新莊棒球場可辦理中職賽程，一律採閉門進行，富邦悍將20日將回到新莊主場，另因應10月全國運動會，新北運動場館開放專案申請代表隊選手選拔培訓，場館容留人數管控，需事前呈報防疫專案計畫，審核通過後可執行辦理選拔賽。

體育處表示，中華職棒防疫計畫已經中央流行疫情指揮中心核定，一律採團進團出、不開放觀眾入場、定期篩檢、健康監測等防疫措施，體育處將派員稽核，確保各項防疫作為的落實，目前排出賽程，新莊棒球場職業賽事將於7月20日、7月21日、7月29日至7月31日及8月8日。

另有關今年全國運動會將於10月16日至21日舉行，體處處說明，代表隊選拔培訓，因疫情尚有角力、拳擊、柔道等9種類未完成選拔，在距離賽會不到100天之際，為及早完成代表隊選拔、恢復訓練，自7月19日起公有體育場館，於符合中央流行疫情指揮中心指引規範下，接受全國運動會代表隊選手選拔、培訓專案申請。

此外，特別加強人流控管25％以下，全程戴口罩、定期快篩等防疫措施，體育處亦將派員稽核，違反者依《傳染病防治法》裁罰。