氣象局今(18)日稍早針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。（取自氣象局）

午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今(18)日稍早針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

氣象局表示，由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(18)日台中以南地區以及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，此外也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等4縣市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至17時45分止。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

烟花颱風部分，今天下午14時的中心位置在北緯23.2度，東經132.3度，以每小時7公里速度向北北西進行，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑100公里，預估周二(20)到周四(22)受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區有局部短暫雨，周五(23)、周六(24)最接近台灣，不過後續路徑不確定性仍高，氣象局仍持續觀察。