雞排妹14日被爆搭王先生(保時捷男)的名車出入飯店，一度被爆是三角戀情，事情鬧得沸沸揚揚，但事後王先生與其女友A女接連發聲明澄清，才還雞排妹清白，而她搭乘對方保時捷的新聞照片，被二手車商拿來替同品牌車子打廣告，雞排妹昨(7/17)乾脆發文，聊聊對車子的心得，竟說多年前就坐過跑車副駕，經驗卻超囧。

雞排妹對於感情事，向來直率敢言，她昨天在臉書發文，表示自己這些年換了不少約會對象，坐過各式各樣的車，有些心得，竟說最好的搭乘經驗不是名貴跑車，心中的第一名是NISSAN TEANA，表示該款的副駕舒適程度媲美 LA-Z-BOY沙發。

她還說，自己18歲第一次被狗仔拍到戀情，那個前男友開的就是NISSAN TEANA，但男方後來換開mini cooper，結果「這幾年約吃飯問要不要載我，我都選擇開室友的lexus is200t出門」，至於有二手車商拿她跟王先生的新聞照打廣告，她也直言不諱：「那台我是覺得後車廂不夠大啦，行李箱一多會蓋不下去」。

雞排妹還說，她幾年前有搭過跑車去買菜，帥氣跟實用度成反比，她當時跟三袋食材一起擠在副駕駛座動彈不得，「從那次之後再也不覺得坐跑車好玩」，她坦言不懂欣賞車，對她來說好車的關鍵就是能開、冷氣會冷就好，一番中肯分析釣出許多網友留言討論，覺得很認同她的想法，不需要有品牌迷思，「市面上很多車其實都不錯開 選擇合用的就好」、「開什麼都沒關係，冷氣會冷才是重點」。