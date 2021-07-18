屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」微解封首日爆群聚用餐，驚見行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內。高雄市長陳其邁18日則表態，防疫期間若違法，涉及政府官員，應嚴懲不貸。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，「別人不能群聚，但是民進黨的官員當然可以有特權」。

原來，有民眾向媒體爆料，13日微解封首日，屏東縣「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間每晚訂價1.8萬到2.7萬元不等的豪華房間，但卻違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

陳其邁今(18日)表示，該事件發生地點在屏東縣，是否違法應由當地縣府釐清調查，也希望屏東縣府盡速調查事實真相。防疫期間若違反傳染病防治法，假如涉及政府官員，應嚴懲不貸。

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件。（圖/翻攝自 陳政聞臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導，陳政聞回應，當天他是帶妻小去住宿，二樓群聚用餐時他沒有參與，謹守防疫要求，絕對沒有參與聚餐群聚。

羅智強同日在臉書發文表示，老百姓在車內喝水罰三萬，陳政聞卻在屏東的餐廳群聚，屏東縣長潘孟安真的敢辦下去嗎？他痛批，民進黨的DNA，是說一套、做一套，別人不能群聚，但是民進黨官員，當然可以有特權，連群聚都要不守規定，他質疑，依此推論，接種疫苗有沒有黑箱作業，還需要問嗎？

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