網紅YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美可愛的外型，在YouTube頻道上分享化妝教學、性感衣服穿搭、韓國醫美開箱，因此受到許多粉絲朋友的支持。最近「一隻阿圓」染了金髮，新造型讓她回想起曾去韓國工作的那段日子，新造型一曝光，立刻引起許多網友的討論。

一隻阿圓昨(17日)在個人Instagram分享，換新髮色的心情: 「染了金髮過後，突然回憶起很多在韓國時光，雖然與外觀無關，但有一種感覺都回來了! 找了很久…終於!」換了新髮型的她，變得更有精神，五官相當精緻，曬發出甜美的氣質，許多網友都覺得這個新造型，相當適合她；此 外之前她還在社群上穿上內衣的造型，沒想到她具有隱乳好身材，讓網友紛紛讚嘆!

一隻阿圓近日在社群上分享，她對於同志的看法:「印象很深刻，約兩三年前參加韓國同志大遊行時，當天街上也有反同志的活動進行！我跟三個朋友經過時，就這樣被台上的講師用韓文歧視我們。」一隻阿圓覺得性別平等是理解同理、彼此的立場，尊重每個人的權利與選擇，希望大家在社會，都不會受到任何的性別歧視。

許多網友回應一隻阿圓: 「阿圓真的很適合金髮」、「阿圓染什麼顏色都好看喔! 」、「好想念韓國」、「在撐一下，或許很快就能再去韓國玩了! 」、「可能是染金髮後的阿圓，讓自己回到了那時狀態」、「這金髮真的有夠美！我原本還以為是舊照」、「真的像韓國時期的妳」