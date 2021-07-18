麥寮電廠3部燃煤機組將在2024年、2025年除役改為燃天然氣，因麥寮六輕廠有2萬多個油槽，工安令雲林縣府相當憂心，日前請專家學者協助評估，張麗善強調不論改善空汙或能源轉型，縣府都願積極配合，但必須是在「安全」前提之下。

麥寮電廠2016年、2017年規畫「煤轉氣」，今年3月重做生態調查等環境影響評估準備工作，完成後送工業局及林務局，獲同意再送環保署進入環評，環評通過後就和台電洽談購電合約，之後蓋電廠及天然氣接收站。

雲林縣府日前邀請5名專家學者舉行線上諮詢會議，包括前環保署長沈世宏、中興大學教授莊秉潔、雲林科技大學副校長張艮輝、雲科大環安系教授郭昭吟、徐啟銘等，台塑化公司總經理曹明親自出席說明。

曹明表示，燃煤轉天然氣有仍很多困難，為表達該企業對永續經營的誠意，開始規畫煤轉氣，預定2024年到2025年停掉燃煤機組，改燃天然氣發電；但有人認為為何不直接關廠？這牽涉台電和中央政府的政策，台灣未來發展對電的需求很大，配比是20％在生能源、30％燃煤發電、50％天然氣發電。

曹明表示，燃煤機組未來全都不能用必須更新，但縣長對興建天然氣接收站的安全性很關切，縱然全世界多少個接收站在500個油槽旁，從來沒有出過很大的事故。感謝縣府不論在固體廢棄物、水汙染給該企業的指導，台塑企業希望能與雲林縣民共存共榮。

張麗善表示，雲林縣有全台最大的石化區，縣府對於中央減碳、能源轉型政策都是不遺餘力支持，但雲林縣比較特別，除了空汙要改善，工安是縣府更重視的，如果能兼具空氣品質良好、工業安全、經濟發展，創造三贏當然全力支持。

她強調，麥寮電廠是不是能夠從燃煤改為然天然氣，不是那麼單純，考量六輕廠區有超過2萬個油槽，過去幾年工安事件令縣府很擔心，必須慎重的思考，不能馬虎，空汙改善必須在工安前提之下。

環保局長張喬維說，希望專家學者能對燃氣電廠的詳細汙染行為做評估，包括甲烷氣洩漏與排放、接收站工安環境監測。

建設局長李俊興則表示，對於煤轉氣的設置，縣府希望有安全保證，例如成立國家級應變中心與隔離綠帶，也盼台塑保留後續7個公用碼頭的擴充性，雲林縣其實需要這樣非常好的工業港。