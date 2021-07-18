疫情期間許多人宅在家，疏於運動的情況下除了肥胖容易找上身，身體的防護能力隨之下降，關山慈濟醫院自19日起開「三伏貼」特別門診，中醫師表示，「三伏貼」可改善體質、增強免疫力，夏季更有事半功倍的效果。

關山慈濟醫院中醫部每年在夏季都會推出「三伏貼」，利用溫和藥材貼於穴位上，藉以改善體質並增強免疫力，今年自19日起至8月20日都有開設「三伏貼」特別門診，因疫情之故，預約非常踴躍 。

關山慈濟中醫師林芳竹表示，平時體質偏虛寒的民眾，可在夏日利用「三伏貼」改善體質、增強免疫力，包括如過敏體質鼻炎、氣喘、皮膚癢疹，心肺功能不足造成的反覆感冒、胸悶心悸，以及腸胃虛弱、手腳冰冷、女性痛經、筋骨酸痛等症狀，經過「三伏貼」治療都可以獲得改善。

林芳竹指出，三伏貼常用的穴位大多在人體背部膀胱經上面，現在正值夏天，毛細孔擴張對於療成特別有效，三伏貼就是在夏季人體陽氣旺盛毛孔大張開時，在穴位上貼調製的中藥材，中藥材透過伏貼，滲透性特別強，成效事半功倍。

居住市區的何敏如說，自己原本體力很差，一年四季總覺得手腳冰冷，從前年起連續敷貼「三伏貼」至今，抵抗力大幅提升，更有信心抵抗這疫情。

中醫師指出，疫情期間許多人都宅在家，在疏於運動的情況下，不僅肥胖容易找上身，連身體的防護能力也會隨之下降。關山慈濟醫院推出「三伏貼」，利用溫和藥材貼於穴位上，藉以改善體質並增強免疫力，預約民眾非常踴躍。