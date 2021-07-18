中職》富邦統一之戰因雨延賽 猛悍初登板再等等 17:152021/07/18 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原訂18日在斗六進行的統一獅與富邦悍將之戰因雨延賽。（中職提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將原定在18日在斗六棒球場迎戰統一獅隊，將「開箱」新洋投猛悍，不過午後下起大雨，最終比賽因雨延賽，猛悍來台生涯初登板還要再等等。 以下是聯盟例行賽延賽公告： 原訂2021年7月18日例行賽編號120場統一獅與富邦悍將賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事補賽日程及場地將依補賽規定另行公布，特此公告。 中職》陳品捷連3打席1顆好球都沒有 中職史上第5次 觀察者網》人間正道是滄桑（張維為、孫文廣） #中華職棒 #CPBL #富邦悍將 #猛悍 #因雨延賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》對陳品捷3打席壞球連發 優瑪：就是控不進去 16:422021/07/17 體育 櫃買指數創近14年新高 內資轉向中小型股 04:102021/07/18 財經要聞 中職》一軍初登場自評70分 李丞齡坦言會緊張 18:122021/07/16 體育 德比遭世紀洪患吞沒 至少120死 04:102021/07/17 話題觀察 中職》斗六、台南皆因雨延賽 獅象龍頭之爭順延1天 17:442021/07/15 體育 中職線上選秀 中市府賀37名好手登職棒舞台 11:352021/07/16 體育 中職》倪福德已離開兄弟 經紀公司：持續訓練等機會 11:312021/07/15 體育 獨／布農族之光 台東利稻部落邱辰獲選職棒選手 13:112021/07/15 寶島 中職》打擊王寶座恐被搶走 高國麟稱陳俊秀是學習對象 17:062021/07/17 體育 大者恆大 前500大企業 包辦逾八成獲利 04:102021/07/16 財經要聞 金融除息秀 未演先轟動 04:102021/07/17 財經要聞 體育熱門新聞 NBA》結怨超過20年 皮朋至今瞧不起巴克利 - 體育 NBA》大預言爆紅！他們5年前就猜中太陽公鹿爭冠 - 體育 東奧》雪上加霜！洛夫宣告退隊 美國男籃僅剩6人 - 體育 NBA》「以色列喬丹」退役！卡斯比當過豪哥火箭隊友 - 體育 MLB》華盛頓特區又爆槍擊！國民隊比賽中斷撤出觀眾 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。