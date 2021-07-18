富邦悍將原定在18日在斗六棒球場迎戰統一獅隊，將「開箱」新洋投猛悍，不過午後下起大雨，最終比賽因雨延賽，猛悍來台生涯初登板還要再等等。

以下是聯盟例行賽延賽公告：

原訂2021年7月18日例行賽編號120場統一獅與富邦悍將賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事補賽日程及場地將依補賽規定另行公布，特此公告。

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