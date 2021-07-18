嘉義縣長翁章梁今天下午前往布袋觀光魚市視察防疫落實狀況。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

布袋觀光魚市今天遊客眾多，魚市估計恢復過去一般假日人潮。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天下午前往布袋觀光魚市視察防疫落實狀況。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣布袋觀光魚市是知名的海產販售市場，微解封首個周末，今天人潮比昨天多，魚市場主任蔡士仁指出，以往魚市人潮都是周日較週六，昨天截至下午6點為止人數是4659人，今天預估可能會突破7000人，人潮已有過去一般假日的水準。

嘉義縣長翁章梁今天下午前往布袋觀光魚市視察漁會、攤商及消費民眾落實防疫措施情形，翁章梁指出，周日魚市的生意很好，大家都關太久了，假日出來走走買些海產回家煮，感謝民眾和攤商都很守規矩，這樣疫情才不致於升溫，加上疫苗的擴大接種，疫情才會平穩甚至降級，大家都遵照政府防疫規定，才有機會恢復正常的社會秩序。

布袋觀光魚市13日起恢復營業，今天除了餐廳外，8成以上攤商都有開門營業，遊客也絡繹不絕，蔡士仁說，現場管制最大容留量600人，為滿載人數的5分之1，讓民眾能維持社交距離，大多數人是買了東西就離開，人流快速，民眾和攤商都能遵守防疫規定，入口實聯制、量測體溫、保持社交距離等，警方也加派人力維持周邊交通順暢。

布袋觀光魚市的防疫措施包括魚市設置單一出入口、增派人力管制；民眾入場時實施實聯制、量測體溫、全程佩戴口罩及手部消毒；人流降載及管制、維持社交距離、全面外帶、禁止試吃內用；攤商需佩戴口罩、面罩或眼罩、手套，視需要穿著防水圍裙；工作人員造冊每天做好健康監測及維護環境清潔與消毒。

農業處指出，魚市恢復營業後，必須落實遵守防疫指引及規範，將防疫作為做到盡善盡美，同時避免人潮聚集風險，縣府將不定期派員稽查，如有不配合或嚴重缺失，將依規定處分或停業。