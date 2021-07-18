台東縣關山鎮米國學校外牆出現虎頭蜂窩，縣府委外廠商派員為民除害。（民眾提供）

台東縣捕蜂捉蛇業務自7月9日起全面移交縣府農業處委外廠商執行，日前關山米國學校二樓高發現虎頭蜂巢，立即撥打專線請求協助，50分鐘後人員抵達現場順利摘下蜂窩；夏天是蜂、蛇出沒頻繁的季節，據統計，到今天止已處理160餘件，數量相當龐大。

炎熱的夏季，蜂、蛇出沒頻繁，中央雖在2018年就規定捕蜂捉蛇不再是消防隊負責，但是台東縣政府遲遲找不到廠商願意承攬，直到今年才順利招標，並自7月9日起全面移交得標廠商。

據縣府統計，到18日止已處理132個蜂窩及29隻蛇，10天共計161件，平均1天16件以上，工作人員疲於奔命。

台東縣關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳表示，日前在學校2樓高外牆發現有個虎頭蜂窩，雖然只有碗公大小，但擔心經過的員工或遊客慘遭蜂吻，立即撥打縣民服務專線1999請求協助。

約50分鐘後，得標廠商派員前來，經勘查現場狀況後架好高梯，用瓦斯噴燈點火進行「火攻」，不一會兒蜂窩就瓦解，飛舞的餘蜂也被噴上殺蟲劑，約1個小時狀況解除，工作人員說明，剛處理的虎頭蜂是「黃腰虎頭蜂」，築巢時間不久，算是小Case。

台東縣捕蜂捉蛇案全年約2000件，農業處表示，民眾以1999或119報案後，接收單位會立刻上傳LINE，合約廠商接到報案訊息機動調派執勤人員前往處理，依契約規定，民眾通報捉蛇，廠商人員必須在40分鐘內到場，1小時內處理完畢，捕蜂則是1個半小時內要到場，24小時內處理完畢。