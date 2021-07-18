大陸湖南省寧鄉市一名2歲男童上周六（17日）早上在老家離奇失蹤，疑在睡夢中遭其他人擄走，當日下午在離家不遠處的山上被找到，不幸當時他已失去生命跡象，鼻子和嘴巴裏都有血，其後證實身亡。

據了解，事發於寧鄉市煤炭壩鎮賀石橋村，據陸媒報導，男童家屬友人表示，遇害男童一家人長期住在寧鄉城區，前兩天男童和其祖母一起返回老家的村子。男童失蹤後，家屬曾在微信朋友圈發布尋人啟事，表示男童於上周六早上7點至8點在老家睡覺時被人抱走，跪求轉發尋找。

事發時男童的祖母已出門，男童則在家中睡覺，祖母回來後發現男童不見了，急得四處尋找。與男童一家認識的賀石橋村女鄰居表示，附近村民曾出動幫忙尋找男童，到當日下午2點多，親戚和村民在距離其住處數里的山上找男童，並稱男童遭他人掐死，口和鼻都染血。

該名女鄰居續指，男童老家附近有一戶民居門前裝了監視器，但翻找畫面都沒發現男童的身影。她形容，男童有些愛哭，不怎麼說話，其祖母幾乎每周都會帶他回老家住一兩天。對於大陸網上傳言，男童是被老家一名親戚殺害，她表示知道有這個人，但認為不足為信，應等待警察調查的結果。轄區煤炭壩派出所的民警則表示，暫時不便透露詳情。