衛生局長朱家祥說，「打在身上的疫苗，就是好疫苗，放在瓶子裡的疫苗，才是壞疫苗」，呼籲鄉親踴躍接種疫苗。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮國小教師與幼兒園，已列冊核准準備施打疫苗，不過有老師有疑慮，不想打AZ疫苗，想等到莫德納或BNT疫苗，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，尊重個人選擇，他說指揮中心對於「混打」抱持開放態度，現在打AZ，未來有機會混打其他疫苗，也強調「打在身上的疫苗，就是好疫苗，放在瓶子裡的疫苗，才是壞疫苗」，呼籲「快來打吧」！

花蓮縣府下午召開例行性線上防疫記者會，花蓮縣政府秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明花蓮縣疫苗接種情況，截至7月18日，全縣疫苗覆蓋率為24.2％，全國覆蓋率為20.9％，高於全國覆蓋率。

花蓮縣府正積極進行「Moderna＋AZ清零計畫」，不浪費任何一劑，提醒5-2類對象，包括居家式、社區式長照機構、身障、保護性服務社工、直接服務人員、照服員及服務對象等，請在19日至23日期間，依社會處通知指定時間及地點衛生所接種。

有國中小老師反應，目前都是AZ疫苗，擔心副作用較大，希望等到莫德納或BNT疫苗，但在開學前若仍打不到其它疫苗，那開學後該怎麼辦？朱家祥回應，尊重鄉親選擇，縣府也不會強迫老師接種哪一種疫苗，但若要等AZ以外的疫苗，可能9月開學後都還打不到，這段期間等於暴露在風險中，這是老師自己要思考的問題。

朱家祥說，AZ也是國際認證的疫苗，醫護、警消人員都打AZ疫苗，也沒有很大的問題，而且有研究顯示，若現在打AZ疫苗，未來有機會可以跟BNT混打，若打莫德納可能無法混打。他說，指揮中心也對此「混打」倒持開放態度。

朱家祥指出，縣府教育處彙整名冊報到指揮中心，目前核定國小3千多位老師和幼兒園老師，中央也核發3千多劑AZ疫苗，已規劃北中南區分區施打，包括花蓮高工、吉安國小、玉里藝文中心等處接種站，至於國中老師還在等指揮中心核定。