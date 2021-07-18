有些人性格單純，待人誠心誠意，因此受到大家的喜歡。星座運勢網站「處女心理」分享，處女座、射手座、白羊座、雙魚座的女人性格非常純真，她們用真心對待朋友，待人溫暖又體貼，朋友對她們的印象都非常好，受到眾人的歡迎。

▍第四名：處女座

處女女凡事追求完美，做事態度認真，處理過程非常細心，事情交給她可以非常安心，她們對朋友很好，常常會關心朋友的狀況，有時會管不住愛挑剔的嘴，讓人覺得她很囉嗦，不過可以感受到她的出發點都是為了大家好，給人善良、純真的印象。

▍第三名：射手座

射手女性格單純又熱情，臉上常常掛著笑容，她們喜歡充實的生活，常常在閒暇時間安排各種活動，和她相處時能夠感受到滿滿的正能量。她們很容易心軟，就算被傷害、被欺騙，只要對方低頭道歉，她還是會原諒對方，有時難免會被人抓住這個弱點而被利用。

▍第二名：白羊座

白羊女像個小孩一樣，精力旺盛，充滿好奇心，喜歡新鮮的事物，她們情緒來得快、去得也快，如果感到生氣或傷心，往往睡一覺就忘了，如果有人對不起她，她也很容易就原諒對方，她們不太會記仇，因為不希望負面情緒影響到自己的狀態，她們善良又熱情，性格單純，擁有非常好的人緣。

▍第一名：雙魚座

雙魚女溫柔又善良，對大家都很友善，她們有股神奇的魅力，能讓大家很快就對她充滿信任感，會對她傾訴心事，雙魚女往往都能感同身受，並且給予適當的回應，是朋友們的暖心小火爐。雙魚女性格單純，隨和又好相處，往往能受到大家的喜愛，無論是異性或同性都非常喜歡她。