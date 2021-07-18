疫苗價格不透明？ 陳時中：要我講價格的是居心叵測

我國採購疫苗截至6月底，帳面上共花新台幣67億，但實際上目前卻只花10億元購買國際疫苗。衛福部長陳時中今(18日)指出，到現在都還在講疫苗價格的，有點居心叵測，因為疫苗價格在合約中已寫得清清楚楚，是保密事項。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

針對疫苗價格問題，陳時中表示，現在外界仍有聲音要講價格的，根本是居心叵測，因為現在疫苗進貨是最大困難，而價格早在合約內就寫得很清楚，是雙方都要保密的事項，拜託各位不要再講，如果因此破壞保密事項，會影響到合約的有效性與進貨時程。

陳時中的這番話，也在PTT上引起網友熱議，「我還以為我是在個民主法治的國家」、「居心叵測的到底是誰？！？」、「政府採購法已經死了嗎」、「當年反服貿黑箱的要不要出來講個話?」、「啥？意思是政府不能被監督？還是黨？」、「花的是人民的稅金結果人民不能過問」、「哈哈哈，遮掉名字，我還以為是失言王」。

有些網友則質疑陳時中，「國外疫苗都公開，只有你不能公開？」、「有什麼好不公開的？」、「以前服貿說公開透明人民監督，現在講疫苗價錢叫做居心叵測」、「不敢公開心理有鬼吧，怕有人不開心」、「我覺得以後也不用質詢了 每項議題都說機密」、「原來疫苗價格比國防預算還機密？」