俄羅斯技術公司(Rostec)在去年12月提出「單引擎5代戰機」的開發計畫，期望保住俄式戰機的銷量版圖。該公司已表示，將在2021莫斯科航展( MAKS 2021 )開幕之前，公布戰機的外型，預計發布日是在7月20日。然而眼尖的航空迷已在茹科夫斯基國際機場看到這架覆蓋著黑布的原型機。

雖然黑布遮蓋住細節，但是仍看的出這架戰機的外型與尺寸。從網上發布的幾張照片可看到，該戰機的V型垂尾傾角與F-35相似，但是它沒有水平尾翼，這又令人聯想到當年競爭美國聯合打擊戰機(JSF)失敗的波音X-32，採用的正是無水平尾翼布局，所以它的參考對象可能不是洛馬F-35閃電2式，而是被稱為「開口笑」的波音X-32。

俄國最新5代戰機的前視角。(圖/TWITER)

俄國最新5代戰機的後方。(圖/TWITER)

波音X-32被稱為「開口笑」是在於它的進氣設計，採用接近機鼻的下頷道進氣口，這樣的設計在早年的戰機還算常見，比如北美F-86軍刀機，或是米高揚MiG-21魚床式、沃特F-8十字軍，好處是設計簡單，進氣量充足，然而壞處是限制了機鼻雷達的安裝空間。

那麼這架罩在黑布下的單引擎戰機是怎麼設計的呢? 很可能真的就是「開口笑」，從戰機的側面照片來看，座艙前緣出現明顯的稜角線條，必定是進氣口的位置，而這段線條一路沿伸到下頷處，那是進氣口的底部。同時它的機鼻空間仍然足夠大，可以安裝大型火控雷達，顯然已經解決了阻礙雷達空間的問題。

Another closer look at Checkmate https://t.co/YOUbfJYqqH #aviation pic.twitter.com/jC6k9gVDmd — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) July 17 2021

之後，網路又傳出另一張窺看機庫的「偷拍照」，發現前起落架安裝在進氣道之下，這幾乎已確定該戰機就是下頷進氣。

儘管如此，就目前而言，我們對這架戰機所知道的仍然甚少，因此仍然期待它在 MAKS 2021 期間正式亮相。