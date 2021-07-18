再8天時間，就到全國三級警戒7月26日的期限，民眾都關切會不會有解封的可能？台中市長盧秀燕18日透露，如果疫情持續穩定，微解封成效得宜，台中市配合中央指示，很有可能往彈性鬆綁方向進一步調整，市府正在進行盤點，做最佳準備。

微解封讓宅在家防疫多時的市民，稍微有透口氣的時間，盧秀燕今日在防疫記者會中透露，這幾天全國性還有中部地區，整個疫情發展趨勢逐漸穩定，台中市很有可能往彈性鬆綁的方向進一步調整。

盧秀燕表示，市府相關準備作業正在進行當中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在防 疫記者會也有特別提及，目前台灣整體的疫情狀況愈來愈進步，比較穩定，7月26日是否會進一步調整警戒升級，雖然還未做最後的拍板定案，相信這幾天可能會宣布。

她認為，中央如果有可能進一步調整警戒級數，中部地區相較之下，疫情相當穩定，目前微解封成效還不錯，經綜合性考慮，如果疫情狀態持續穩定，台中市有可能進一步朝彈性調整的方向，俟中央流行疫情屠指揮中心有新的調整，台中市會配合進行。

盧秀燕強調，目前全世界各國疫情再起，有的情況非常嚴重，亞洲地區鄰近包括日本、韓國、新加坡等國，台灣還是不能掉以輕心，呼籲市民朋友不要過度鬆懈，尤其不要脫下口罩，除非是必要的飲水，或是有特殊狀況，不建議也不希望市民脫下口罩，持續努力加緊防疫。