40歲南韓女星韓彩英擁有精緻五官和9頭身完美比例，姣好外貌讓她被封為「韓國芭比娃娃」，2005年她因演出《豪傑春香》爆紅，時隔3年為了新戲《慾望》上節目宣傳，韓彩英意外坐壞家裡的櫃子，還被經紀人爆料吃胖了7、8公斤，頓時女神形象全失。

韓彩英在節目《全知干預視角》公開了豪宅的內裝，還以素顏模樣亮相，只見她的冰箱裏面有很多飲料，連零食櫃都是塞滿的狀態，和不食人間煙火的女神形象落差超大，一開始她起床本想先做早餐，但經紀人看不下去強制她減肥，韓彩英只好先去跑步。

運動完韓彩英虛脫坐在櫃子上休息，沒想到下秒櫃子竟發出驚人聲響，原來她一時全身放鬆，竟然將櫃子坐凹傾斜，經紀人當下緊張地關心情況，她也只能說：「變胖的證據。」所幸櫃子在經紀人的協助下已經修好，她也在接受採訪時坦承自己有被嚇到，可愛直率的模樣在網路上掀起熱議。

韓彩英一屁股坐壞櫃子。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

事實上，韓彩英拍攝《豪傑春香》爆紅後，在節目《姐姐們的Slam Dunk》也有不錯表現，2017年曾擔任「韓流博覽會」台北站宣傳大使，當時她現身士林夜市品嘗台灣在地小吃美食，還曾經引起轟動，讓網友都直呼「天啊！想巧遇」。