1922平台開放民眾登記、預約新冠疫苗接種意願，由於可以勾選AZ和莫德納，不少民眾困擾該如何選擇。有網友引述數據指出，以AZ接種第二劑資料比照莫德納接種第一劑，莫德納的死亡率說不定不輸AZ，甚至比AZ高；還有網友表示，最想打諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，直指是被國外認為「當今世上最好的新冠疫苗」。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，即起開放第一至三類未施打第二劑莫德納疫苗的人員，可接種第二劑，估計將有近10萬人受惠，符合資格的對象，只要接種第一劑後過28天，即起可至原接種院所預約接種第二劑。

莫德納沒得打只能打國產疫苗？ 陳時中這樣說...

由於先前頻傳長者施打AZ疫苗後猝死案例及嚴重不良反應，讓不少人卻步，並轉而搶打莫德納，有網友17日在網論壇《Dcard》表示，根據指揮中心公布，AZ目前接種201萬9986劑，死亡人數387人；莫德納目前接種231萬7286劑，死亡人數25人，如果都和疫苗有關，乍看之下AZ死亡率比莫德納高很多。

不過原PO指出，AZ優先施打對象是85歲以上、洗腎患者，莫德納是65歲以上，AZ施打對象比莫德納更有風險，死亡率高於莫德納其實也不意外；此外，因莫德納第一劑的副作用發生率原本就很低，卻也還是出現百萬分之10.79死亡率，因此他認為若莫德納接種對象比照AZ，以AZ接種第二劑資料比照莫德納接種第一劑，莫德納的死亡率說不定不輸AZ，甚至比AZ高。

有網友回應「大家真的不要覺得莫德納副作用比AZ低，等到第二劑一定會很慘」，但也有網友認為「死亡率應該要用一樣的年齡區間去比，AZ早期都是打在高齡組群，這樣比是不公正的」。

值得注意的是，還有不少網友表示，最想打的是諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，因為有研究指出，Novavax對Delta變種病毒的保護力達93%，安全性相對高、副作用又少，還有外國人說是當今世上最好的新冠疫苗。根據路透報導，諾瓦瓦克斯日前表示，台灣已透過COVAX平台訂購該公司研發的新冠疫苗。