中國於7月16日啟動全國性碳交易市場，金融市場還在初始認識階段。瑞銀財富管理提出四大要點、兩大產業層面分析，指引所有投資者應該瞭解此一重大趨勢。

四大要點分別為：一、第一交易階段，僅包括電力行業，電力行業的碳排放約占中國總碳排放的40％；二、只有碳排放量超過規定積分的電力企業，要通過購買碳積分來支付碳價，因此額外產生碳成本，反之，碳排放量小於規定限度的企業，可以出售碳積分來獲益！三、對可再生能源運營商的初步影響較小，約小於5％，因碳積分銷售不能高於整個碳市場的5％；四、中國目前碳價為40元/噸，將該價格與目前歐洲50歐元/噸的碳價相比，可能有較大的長期增長空間。 至於碳交易將如何在中國市場運作？瑞銀財富管理指出，目前為第一步，約2000家電力企業將參與全國交易機制，瑞銀團隊逐公司進行分析，將排放標準與業者2020年實際排放量進行對比，由此得知，預計陸企華潤電力將是獲益者，其盈利有4％的增長空間。未來，包括鋼鐵、電解鋁、造紙、水泥、航空、石油與冶煉等更多行業，將被納入全國碳交易機制，雖然相關行業被納入的具體時點不確定，瑞銀研究團隊已提早作業，目前正在更新這些行業所受影響的估算值。

另一部份，瑞銀同意市場上估測，中國碳價有可能從目前價位，上漲10倍嗎。自2014年在7座城市啟動試點以來，中國平均碳價一直處於20～40元/噸的窄幅區間，截至今年7月，累計碳交易量達到 3.50億噸，而中國的碳排放總量為100億噸，據此估測，碳價可能有較大的長期增長空間，一方面是碳積分的供給會隨之減少，將成為價格變動的主因，以引領全球的歐洲經驗作參考，碳價已在一年內漲了5倍，碳價一再創新紀錄。