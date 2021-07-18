富邦悍將原訂18日要在斗六「開箱」新洋投猛悍，但他2次先發都碰上雨神攪局，中職初登板還要再等等；連2次「開箱」不成，投手教練吳俊良開玩笑說：「下禮拜可能會考慮先去擲筊，連續2場了，真的是雨神。」

富邦在接連走了邦威、傑斯2名洋投後，緊急拉上優瑪和猛悍加入先發輪值，原本15日就要在斗六「開箱」猛悍，但碰上大雨攪局，沒想到延到今天同樣因雨延賽。

對於富邦下周的先發輪值，吳俊良表示，目前還沒做出決定，還要與教練團討論，前役先發5局失4分的優瑪仍會在先發輪值中，「他應該還會連續先發好幾個禮拜，只是哪一場還沒決定，上一場表現得還不差。」

昨天本土投手陳仕朋與「新科狀元」江少慶在二軍隊內賽先發，吳俊良表示，兩人都有達到標準的用球數與局數，但陳仕朋的內容還沒有很好，江少慶則是中規中矩，速度有達到150公里。

「下周陳仕朋會先跟隨一軍，隨隊觀察，看他的狀況，若不錯就會加入輪值。」吳俊良表示，會視陳仕朋的情況再決定游霆崴的定位；對游霆崴昨天的表現，吳俊良說：「算是及格的先發。」