苗栗縣三義木雕博物所將推出「台灣國際木雕裝置藝術大展」，包括耿傑生的合群系列。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情趨緩下，苗栗縣政府文觀局木雕博物館所舉辦一年一度三義木雕藝術節系列活動，也將拉開序幕，首先開跑的是的是「臺灣國際木雕裝置藝術大展」，將從7月20日至10月17日止，在三義木雕博物館盛大展出，因應疫情三級警戒微解封防疫措施，展覽採電話預約參觀，文觀局歡迎民眾踴躍參與。

文觀局長林彥甫表示，延續去年沉浸式的觀展模式，「2021臺灣國際木雕裝置藝術大展」同樣以互動式、情境式作品串聯展示空間。展覽內容有二大主軸，「駐地創作」與「邀展作品」，邀請4位國內外藝術家前來三義木雕博物館實地創作，並邀約3件大型創作入館展出，每件作品皆具有豐富感官效果，透過別出心裁的展示方式，完整呈現主題「虛實．對白」，以「光、影、物」三大元素與展覽空間互動，形成虛實交錯的對話效果，讓觀者有前所未見的觀展體驗。

這次展覽駐地創作藝術家，邀請2位來自日本藝術─岐阜縣的水谷篤司及群馬縣的吉田敦。水谷篤司的創作以風景為主題，並以「似曾相識的風景」系列聞名，他將以苗栗特有景點「火炎山」為素材進行駐地創作，呈現別具風味的在地風景。吉田敦的作品則著重對土地環境、人文與歷史的觀察及省思，創作發想將結合牛年、以牛為題，結合人力推動牛隻的概念，串起人們對土地的連結。

而國內的駐地藝術家，則分別邀請到石佳蕙及游宗穆兩位新銳藝術家，來自南投的石佳蕙，承襲知名木雕師父親石振雄的好手藝，在新一代木雕界廣獲肯定。而游宗穆擅長以精準的技法刻出空間通透的作品。

今年度的邀展作品也不容小覷，兼具建築及策展背景的藝術家蕭有志攜手新生代藝術家葛大乘，將作品「旅行的大洋蔥」結合聲音藝術，觀者不只能走進大洋蔥，更將登入大洋蔥的聊天室，與作品進行私訊對話；另一位新銳藝術家耿傑生則帶來兩件新時代思維木雕創作，「合群系列」作品呼應現今社會集體思想與社群結構，走入作品當中，透過視覺、聽覺等多種感官效果，呈現出現代人心靈共感。多位藝術家在後疫情時代，仍排除障礙、不同形式在三義匯聚能量，碰撞出精彩絕倫的藝術火花。