行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，近日遭爆捲入屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」群聚用餐風波。高雄市長陳其邁18日則表態，防疫期間若違法，涉及政府官員，應嚴懲不貸。對此，國民黨青年部副主任詹為元今日除PO出一張圖嘲諷，更坦言，陳政聞「可能會沒事」，因為顏色對了。

詹為元18日在臉書貼文表示，被爆出在屏東頂級Villa度假吃火鍋的行政院南部辦公室執行長陳政聞，按照他的現職，絕對有機會被歸為疫苗第二類的施打對象，但詹為元直言，絕對不能讓第二類名單，變成政府便宜行事的黑色箱子。他只想請問陳政聞，打疫苗了沒？

國民黨青年部副主任詹為元。（圖／取自詹為元臉書)

詹為元質疑，陳政聞是否正是因為打過疫苗，覺得自己安全了，所以才度假吃火鍋？第三級警戒都還沒解封，蔡總統還叫大家戰戰兢兢的面對難纏的病毒，難道度假吃火鍋，就是戰戰兢兢的態度？

詹為元也說，想必大家相當好奇陳政聞會不會有事，他個人覺得「不會」，原因在於「顏色對了」。詹為元解釋，透過歷史經驗證明，過去藍軍行政院秘書長薛香川在颱風天的父親節吃飯，結果「下台」。反觀，民進黨的時任副總統陳建仁在南台淹大水時跑去金門旅遊。結果「沒事」。也因此，他反問廣大網友，陳政聞在疫情三級警戒期間跑到頂級Villa度假吃火鍋會有事嗎？

詹為元臉書。(圖/翻攝自 臉書)

最後，詹為元強調，夫妻在密閉的車子裡面脫口罩喝水要罰三萬元，那請問未解封群聚度假吃火鍋要罰多少？

對於相關爭議，據《ETtoday新聞雲》報導，陳政聞回應，當天他是帶妻小去住宿，二樓群聚用餐時他沒有參與，謹守防疫要求，絕對沒有參與聚餐群聚。

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