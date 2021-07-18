趙傳（右）和許富凱在節目上相見歡。（黃金年代提供）

趙傳（右）和沈文程在節目上相見歡。（黃金年代提供）

趙傳將於11月13日在台北流行音樂中心重啟演唱會，近日趁著疫情趨緩上節目《黃金年代》宣傳，工作停擺2個多月，見到王彩樺、沈文程、許富凱及康康等人，趙傳忍不住內心雀躍，笑說：「好像小學生開學，看到好多熟悉的人事物，實在太開心。」

趙傳為了首次微解封的錄影，事前以高規格防疫配備應戰，除了口罩、防疫面罩、塑膠隔板、酒精、護目鏡一應俱全，還特別在家做快篩，為了錄影做足功課的他笑說：「感覺像來學校上課，準備充足才能好好學習。」

第一次體驗快篩的他，在家試了插鼻孔、驗血2種快篩，都呈現陰性，檢測前一晚擔心到失眠的趙傳坦言，快篩前內心忐忑不安，「因為不知道哪一種比較痛，想說都是試試看，實驗證明驗血比較不痛」。

對於結果呈現陰性，趙傳幽默表示：「老不休絕對沒有在外拈花惹草，這個也絕對不是驗孕棒，也不是在測血糖，陰性反應証明我的身體健康沒染疫，可以安心上節目通告了。」而剛滿60歲的他已預約接種疫苗，「耐心等待，希望最近有機會能打到」。