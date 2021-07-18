馬來西亞為圍堵疫情祭出封城措施，讓微控制器（MCU）價格再度看漲。MCU應用非常廣泛，且需求多元化，包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等等，MCU市場從2018年開始出現需求嚴重衰退，進入產業寒冬時期，但2020年開始因疫情影響，額溫槍、體溫感應裝置等需求大增，MCU出貨大幅成長，雖然2021年額溫槍需求下降，但取而代之的是家電、穿戴裝置、視訊鏡頭等WFH相關需求產品，整體MCU產業從2020疫情爆發以來，將迎來新一輪的產業旺季，MCU市場在未來三年獲利將持續成長，預估2021年成長5%、2022年成長10%、2023年成長15%。

近期強勢股

盛群：產品組合轉佳，毛利率偏低產品如額溫槍、小型家電等比重下降，毛利率將有效提升。上游晶圓代工廠預計七月初漲價，預計八月將有望再上調相關報價。全年EPS預估達7-8元。

九齊：每年獲利穩定，2021全年MCU營收比重再進一步拉高，公司也因應各類MCU供不應求，報價持續上調，下半年訂單能見度高。全年EPS預估達10-12元。

其他像是新唐、凌通、笙泉等，近日漲幅也都達三成左右，且目前PE都還不到20倍，預計Q3都還有上漲空間。

落後補漲股

松翰：多媒體晶片需求持續旺盛，而通用性MCU自Q2也開始回升，目前不管在NB、多媒體IC、消費性IC，各類MCU訂單出貨比維持高檔，加上Q3迎來旺季，報價預計將在進一步調升。全年EPS預估達8-10元。

義隆：上半年因匯損及訂單遞延下，營收無明顯成長，但下半年在MCU占比持續拉高下，WFH 需求旺盛，及指紋辨識產品國際大廠採用率提升，帶動營運持續大幅成長，未來將透過增加產品附加價值提升產品競爭力及銷售單價，有利營運表現持續優於整體產業。全年EPS預估達16-17元。

以上兩檔為整體MCU族群中，目前PE最低兩檔，短線漲勢雖落後於其他MCU個股，但未來預估會有較大的補漲空間。