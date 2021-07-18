隨著捐贈與自購疫苗陸續到貨，國人紛紛登記預約接種疫苗，在登記打疫苗的同時，是不是也該買張疫苗險呢？專家表示，疫苗險要住院才會啟動理賠機制，但因疫苗險的保費不高，從不到百元到數百元，且有多家開放網路投保，最快隔天就生效，算是提供一個「安心」的保障。

新冠肺炎累計確診人數超過1.5萬人，目前政府持續擴大疫苗施打對象，不僅高齡者，現已開放18歲以上民眾可預約登記接種。不過，即使預約打疫苗，還是會擔心施打後會不會讓身體產生不良反應，因而會想是不是要買張保單，來分散接種疫苗後可能帶來的風險，但投保需進行健康告知或繳交體檢報告，且不知道來不來得及在施打前生效？國泰產險表示，目前很多網路投保的疫苗險、防疫險投保後最快隔天就生效，且毋須進行健康告知，甚至投保年齡可到75歲。

目前包括兆豐保、和泰產、國泰產、南山產、富邦產、安達產、新安東京海上產等都有可網路投保的疫苗險，且有多家產險將年齡放寬至75歲，都可以透過網路投保疫苗險，其中兆豐保並放寬至80歲的長者皆可投保疫苗險。

重要的保障內容部分，各產險在疫苗接種住院日額保險金、加護病房保險金、住院關懷保險金、喪葬費用保險金等給付標準與金額都不一，目前以最新推出疫苗防疫險的新安東京海上產在每日5000元的疫苗接種住院日額保險金，以及每日8000元的疫苗接種加護病房保險金兩項是市場最高，住院關懷保險金則以國泰產的3萬元最高，喪葬費用保險金兆豐保、南山產都是30萬元。

在保費部分，網路投保保費最低的為98元，其他各家多在180元至200元之間，新安東京海上產的保費為475元，但因內容還兼防疫，且有一大特色是即使打過疫苗也能投保，投保期間內任一劑都有保障，因為有的保單有限制打過疫苗就不能投保。

各家產險公司疫苗險在承保年齡、保障內容都不盡相同，保費也會依內容不同而不一樣，有的不僅是疫苗險，還兼具防疫險，專家表示，疫苗險是要住院才會啟動理賠機制，但很多民眾原本購買的醫療險理也有住院理賠的保障，只是購買疫苗險後保障可以增加，但如果本身沒有購買醫療保險，或是原本的保障額度較低，就可以買心安也買保障。